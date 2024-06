Persiceto: 2 giugno – Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno il Comune di San Giovanni in Persiceto celebra il 78° anniversario della nascita della Repubblica e il 76° anniversario della Costituzione italiana con una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza e alle scuole.

Nel 2024 si celebra il 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana: il 2 giugno del 1946, ben 25 milioni di italiani e italiane si misero in fila davanti ai seggi elettorali per esprimere il proprio voto e decidere sull’assetto istituzionale dell’Italia. La Costituzione della Repubblica Italiana fu poi approvata dall’Assemblea Costituente nel dicembre 1947 per entrare in vigore il 1º gennaio 1948.

Domenica 2 giugno 2024 anche a Persiceto si terranno le celebrazioni in occasione della 78° anniversario della Festa nazionale della Repubblica e del 76° anniversario della Costituzione. Alle ore 10 in piazza del Popolo si terrà il raduno delle Associazioni con le bandiere e la Cerimonia dell’alzabandiera. Dopo l’intervento del Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, seguiranno quelli di rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del volontariato locali.

In occasione del 78° anniversario della Festa nazionale della Repubblica e del 76° anniversario della Costituzione inoltre il Comune, in collaborazione con l’associazione “ParliamoneOra – Ets”, ha proposto alle scuole locali il progetto “Educazione civica e Costituzione”, che si è svolto attraverso incontri divulgativi rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto