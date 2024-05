Dal 25 maggio al 2 giugno la quarantaduesima Settimana Calderarese

La Settimana Calderarese, l’ormai tradizionale festa con cui la città dal 1981 saluta l’estate alle porte, è pronta a rivoluzionare, animare, colorare il centro e non solo. Lo farà dal 25 maggio al 2 giugno con un’edizione speciale, ricca di novità e pensata dall’Amministrazione Comunale a misura dei calderaresi, ancor più che in passato: il format della 9 giorni di musica, sport, spettacolo, animazione e buon cibo è stato infatti rivisitato sulla base delle osservazioni e dei consigli che i cittadini diedero in un questionario di gradimento al termine dell’edizione 2023, e comprende proposte nuove e per tutte le età, pronte a riempire le giornate di iniziative pensate per la comunità.

Ideata e organizzata dall’Amministrazione Comunale, anche questa quarantaduesima edizione si avvarrà della preziosa collaborazione della gran parte delle associazioni del territorio, che forniranno il consueto supporto organizzativo e tecnico in tutte le giornate. Tra le novità, le iniziative dedicate ai più piccoli: tutti i giorni tra la piazza antistante la Casa e la Cultura e la Biblioteca è prevista un’iniziativa per bambini, dall’area “Baby Sport” ai giochi di Bimbo Tu, dal laboratorio di burattini ai pomeriggi di letture e allo spazio per i giochi di una volta.

L’altra rilevante novità sarà Balena Republic, il preserata con dj che tutti i tardi pomeriggi, dalle 19, introdurrà lo spettacolo di piazza Marconi. Sul palco, ogni sera, un evento dal sapore diverso, 9 spettacoli pensati per tutte le età e tutti i gusti. I primi 5, dal 25 al 29 maggio, saranno tutti a cura delle associazioni del territorio: il “Kiwi Summer Festival” per l’organizzazione di Pro Loco Calderara Viva, Volontari Protezione Civile OdV e Società Eventi/Stramercato; gli Extra in “Via Emilia – Tributo a Lucio Dalla e Vasco Rossi”, a cura di Pro Loco Calderara Viva; il Supernovanta Live Show grazie ad Avis Comunale Calderara Di Reno, Centro Sociale Bacchi e Percorsi Sicuri Calderara Odv; gli Allegri Vagabondi – Nomadi Tribute Band, a cura di Centro Sociale Bacchi Calderara, Centro Sociale del Lippo, Centro Sociale di Longara e SPI Sindacato Pensionati Calderara; infine, il 29 maggio, il dj set di Vanessa, per l’organizzazione della new entry Nuovo Comitato Commercianti Calderara.

Ma le associazioni che collaboreranno alla riuscita delle giornate saranno tante, in 9 giorni intensi che non si svilupperanno solo in piazza Marconi e via Roma: sono previsti, fra le tante iniziative, il compleanno della Casa delle Abilità, il 25 maggio, e lo stesso giorno un reading sonoro a cura di Re Mida alla Golena San Vitale. E poi tanto sport, soprattutto per i più piccoli, mercatini e stand informativi, la manifestazione dedicata ai cani “Code in festa” e cibo a volontà: di questa parte si occuperanno, come tradizione vuole, la UP Calderara, i Volontari della Protezione Civile e la Pro Loco Calderara Viva. E ancora, tra i tanti eventi: la consegna degli attestati ai donatori Avis, il tornei di Baskin e di scacchi e l’ormai tradizionale Mainstage, che apre le porte della Casa della Cultura a band emergenti che si “appropriano” del palco per esibirsi dal vivo.

Le quattro serate conclusive, infine, vedranno sul palco di piazza Marconi altrettanti spettacoli di richiamo, tutti organizzati dal Comune: nell’ordine la soul band Bononia Sound Machine, il tango-punk degli España Circo Este, la band bolognese Joe Di Brutto, lo spettacolo di Vito e Maria Pia Timo “Piadina e padano”, che concluderà il 2 giugno la manifestazione.

Una “Calderarese” in grande stile, che dopo l’edizione del 2023 dedicata alle popolazioni emiliano-romagnole colpite dall’alluvione e quella del 2022 che rappresentava l’uscita dall’emergenza sanitaria, vuole riappropriarsi definitivamente del suo ruolo: portare la comunità in piazza e farla incontrare e divertire. Tutti gli eventi in programma sono reperibili, oltre che sul libretto distribuito in tutte le casa di Calderara e disponibile anche online, sul sito istituzionale del Comune, dove sarà presente una sezione dedicata con gli eventuali aggiornamenti, e sui profili social dell’Amministrazione.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara