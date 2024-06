Calderara “Not In My House” al Bargellino

Not In My House sbarca a Calderara. Il prestigioso torneo di basket 3 contro 3, giunto alla settima edizione e capace di attirare migliaia di spettatori e far giocare oltre 500 atleti, vivrà da lunedì 17 a giovedì 20 giugno una delle 12 tappe dell’edizione 2024, di cui 4 nel Bolognese. Si svolgerà al Bargellino, nel playground accanto allo Skate Park, grazie all’iniziativa del Comune che ha accolto la proposta dell’associazione che organizza il torneo. Si tratta di una zona a cui l’Amministrazione tiene particolarmente, in cui il quartiere imprenditoriale e industriale e il verde fanno da cornice ad una piccola cittadella sportiva molto frequentata e non solo da calderaresi.

A partire dalle 19 di lunedì 17 giugno la struttura a pochi passi dall’aeroporto accoglierà le 16 squadre e i tanti spettatori che il torneo solitamente ospita. La Not in My House si è incaricata di ritoccare il campo e l’esterno, con una scenografia che prevede un’opera di Street Art votata sui social dai follower dell’associazione.

Una manifestazione importante, accettata dall’Amministrazione perché in linea coi valori della programmazione, tra i quali la valorizzazione del territorio e in particolare della zona industriale. L’area dello Skate Park, inaugurata nel 2019, si trova a breve distanza dalla stazione ferroviaria del Bargellino, e accoglie ogni giorno un gran numero di sportivi. Consta di spazi verdi attorno alle strutture e di parcheggi, ed è un gioiello di rigenerazione all’interno del contesto industriale.

Tutti gli aggiornamenti sul torneo, oltre che su quelli del Comune, sono reperibili sul sito web e sui social dell’associazione. Dopo Castel Maggiore (dal 10 al 13 giugno) e Calderara, il 3X3 toccherà Castelmaggiore (dal 24 al 27), quindi il gran finale a Bologna dall’8 al 10 luglio, in piazza VIII Agosto.

