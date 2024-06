Appuntamento con la Fiera di Anzola dal 13 al 16 giugno

Il 13, il 14, il 15 e il 16 giugno torna la tradizionale e amata Fiera di Anzola, organizzata dai Volontari della Pro Loco in collaborazione con le Associazioni del Territorio, i commercianti anzolesi e il Comune di Anzola, che si svolgerà nelle vie del centro del paese per la sua 36a edizione.

Una manifestazione preparata con un grande impegno, che coinvolge tante persone per mesi di lavoro.

In programma ci saranno spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini, una mostra di pittura e tanta musica. Nella fiera ci saranno stands e attrazioni, mercati e mercatini, una presentazione di un libro e tanto altro. Per 4 giorni ad Anzola ci saranno food truck, stand gastronomici, commercianti e attività che proporranno specialità gastronomiche.

IL PROGRAMMA

Ufficio stampa Comune Anzola