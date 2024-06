Crevalcore si prepara per l’estate: Sereserene 2024

Giovedì 27 giugno 2024, alle ore 21,15 presso il Parco del Castello di Palata Pepoli, in frazione Palata Pepoli, prende il via Sereserene 2024, la rassegna estiva a ingresso gratuito organizzata dal Comune di Crevalcore, la cui programmazione si propone di valorizzare le bellezze naturalistiche, storico-architettoniche e artistiche delle frazioni.

Il programma spazia dalla musica classica al jazz, dalla musica popolare alla musica leggera e al tango, dalla musica etnica all’astronomia, al teatro, in un cartellone ricco e variegato. Anche quest’anno saranno ospitati artisti di livello nazionale e internazionale con formazioni, interpreti e concertisti apprezzati nei più prestigiosi palcoscenici italiani ed europei.

Dopo il primo appuntamento a Palata Pepoli giovedì 27 giugno, con il concerto di Musica da ripostiglio, si prosegue martedì 2 luglio in località Guisa Pepoli presso la loggia dell’Oratorio di San Giuseppe con Daniela Galli e Fausto Comunale in concerto.

Nel mese di luglio si trovano altri quattro appuntamenti. Lunedì 8 luglio sull’argine del canale, presso la Paratoia Guazzaloca in località Bevilacqua: “E lucevan le stelle…”, la serata dedicata all’osservazione del cielo stellato con accompagnamento musicale; protagonisti, l’astrofisico Efisio Santi e il musicista Stefano Melloni. Lunedì 15 luglio, sempre in località Bevilacqua presso l’Oratorio della Madonnina della Valle, andrà in scena lo spettacolo “E la rabbia cominciò a fermentare” di Pietro Traldi e Manuela De Meo delle Sementerie Artistiche, tratto da “Furore” del Premio Nobel John Steinbeck. Martedì 23 luglio in località Sammartini, presso il parco della Villa del Crociale: Tango Spleen Orquestra in concerto, l’unica formazione europea convocata nelle 35 edizioni del Festival Nacional del Tango de La Falda (Argentina) in una performance musicale travolgente e sanguigna, com’è nella tradizione del tango. Mercoledì 31 luglio presso il campo sportivo di Caselle, nell’omonima frazione, Lovesick in concerto: un duo di musicisti bolognesi con influenze nel country americano, nel rock’n’roll e nello swing degli anni ’40 e ’50, con all’attivo tournée anche negli U.S.A..

Il mese di agosto vedrà tre appuntamenti. Si comincerà martedì 6 agosto in Piazza Don Ferdinando Baccilieri, in località Galeazza Pepoli, con D’esperanto Trio in concerto, una proposta che mescola le tradizioni musicali europee dell’Italia, della Francia e delle isole britanniche con nuove composizioni originali, nel solco di un recupero sapiente di suoni e strumenti antichi. Martedì 20 agosto presso il parco di Villa Ronchi in località Bolognina di Crevalcore, Lassociazione in concerto, un gruppo folk-rock formatosi nell’appennino reggiano, che conta un notevole seguito in tutta la regione e che vanta membri dei Clan Destino ed ex membri della band di Ligabue e dei C.S.I.. Ultimo appuntamento della rassegna giovedì 29 agosto presso la Chiesa dei SS. Francesco e Carlo in località Sammartini con Emme Duo in concerto: due giovani e promettenti interpreti della scena attuale della musica classica, che eseguiranno musiche di Mozart, Schubert, Poenitz, Pierné e Cras.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, senza prenotazione e con inizio alle ore 21.15.

La capienza varia in base ai luoghi di svolgimento degli spettacoli: da un minimo di 80 posti a un massimo di 200 posti a sedere e l’eventuale rinvio di uno spettacolo in caso di maltempo verrà comunicato tempestivamente sul sito web, sulla pagina Facebook e attraverso il servizio Whatsapp del Comune di Crevalcore.

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore