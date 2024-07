A Bologna ZED, il Festival Internazionale di Video Danza

Mercoledì 3 luglio aBologna prende avvio ilprimo dei due atti in cui è divisa la sesta edizione di ZED Festival Internazionale Videodanza, festival diretto da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta, che come ogni anno volge lo sguardo sui nuovi linguaggi del contemporaneo, esplorando le recenti produzione di cinema di danza, creazioni in realtà virtuale e aumentata, film a 360°, esperienze immersive e multimediali, incontri pubblici con artisti ed esperti del settore. Il primo atto, ospitato nelle location de Le Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione, 134) e del MAMbo (via Don Minzoni, 14) prosegue fino a domenica 7 luglio ed è dedicato alla programmazione artistica, concentrando in cinque giorni le novità 2024 per lo schermo e per i dispositivi VR e AR: film in anteprima, concorsi internazionali, cortometraggi ed eventi speciali, talk con gli artisti, workshop e incontri tematici per raccontare l’evoluzione del corpo digitale interconnesso tra spazi reali e spazi virtuali, con 50 artisti internazionali coinvolti provenienti da tutto il mondo. www.zedfestival.org

PEPITApuntoCOM