Martedì 2 luglio 2024 si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Crevalcore dopo le elezione tenutesi l’8 e 9 giugno scorsi.

A governare Crevalcore, per il quinquennio 2024-2029 sarà il sindaco Marco Martelli eletto, assieme ai consiglieri del gruppo consigliare di “Progetto Comune – Marco Martelli Sindaco”, con oltre 3500 voti e più di 2000 voti di preferenza.

La Giunta comunale, ovvero la squadra che lavorerà a stretto contatto con il sindaco Martelli, è composta da assessori quasi tutti già presenti al primo mandato di Martelli, ovvero: Luca Lenzi, vicesindaco con deleghe a bilancio e urbanistica; Emma Monfredini con deleghe a sanità, politiche sociali e politiche abitative, Annalisa Bergamini con deleghe a istruzione, politiche giovanili, spazio pubblico e bene comune, Donatello Poluzzi con deleghe a commercio, attività produttive, sport e associazionismo.

La new entry è rappresentata da Giulia Baraldi, che nello scorso mandato aveva ricoperto l’incarico di Presidente del consiglio comunale e alla quale sono state conferite le deleghe a cultura, comunicazione e turismo.

Il Sindaco Martelli tiene per sé le deleghe ai lavori pubblici, mobilità e trasporti, sicurezza e protezione civile, ambiente e agricoltura, organizzazione e personale, società partecipate.

I gruppi di opposizione “Per Crevalcore e frazioni con Lorenzo Balboni” e “Insieme per Crevalcore”, rispettivamente guidati da Emenuele De Risio e Rosanna Resta, saranno rappresentati da 2 e 3 consiglieri comunali mentre sarà Gessica Barbieri la capogruppo di “Progetto Comune – Marco Martelli Sindaco”.

A guidare i lavori del Consiglio comunale è stato indicato Michele Zanardi, neoeletto nelle file di “Progetto Comune – Marco Martelli Sindaco” e quale vicepresidente del Consiglio Comunale Lorenzo Balboni del gruppo consigliare “Per Crevalcore e frazioni con Lorenzo Balboni”.

“Sono onorato della fiducia che i crevalcoresi mi hanno voluto rinnovare con nettezza – dichiara Marco Martelli – e sono pronto a proseguire i numerosi e importanti progetti e azioni già intrapresi. Sono altresì soddisfatto del gruppo di consiglieri di maggioranza che vede presenti molti giovanissimi con una percentuale di under 35 che supera abbondantemente il 50%. Per questo, nelle prossime settimane, – conclude il sindaco – arricchirò la squadra al lavoro con ulteriori incarichi a giovani consiglieri: Giulia Forapani per le pari opportunità e Lorenzo Lenzi per il mondo giovanile. L’incarico a Pace e integrazione verrà riservato invece a Federico Ghelfi da sempre impegnato su queste tematiche”.

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore