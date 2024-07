A San Matteo della Decima arriva “La Cucombra”

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio e da giovedì 11 a domenica 14 luglio, a San Matteo della Decima presso la “Corte Castella”, in via Fossetta 1, si terrà “La Cucombra”, la tradizionale sagra del cocomero e del melone promossa da Associazione carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” in collaborazione col Comune di Persiceto.

La sagra è nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e melone, che nella zona di San Matteo della Decima hanno un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce, in virtù del maggior potassio contenuto nel terreno. Il territorio di San Matteo della Decima ha infatti ottenuto per i propri cocomeri e meloni la dicitura di “prodotto tipico”. Da venerdì 5 luglio per tutte le sere di aperture della sagra sarà funzionante un ristorante con cucina tradizionale, gnocchini fritti, salumi e pesce fritto, servizio bar e degustazione cocomeri e meloni. L’apertura degli stand gastronomici è prevista alle ore 19.30 mentre alla domenica appuntamento con l’aperitivo dalle ore 18. Nel weekend la sagra sarà allietata da intrattenimenti musicali: venerdì 5 luglio, alle ore 21, è in programma “G&J – Acoustic Cover”, sabato 6 luglio alle ore 22.30 è previsto il “Black Q.B. – Acoustic soul duo” mentre domenica 7 luglio alle ore ore 18.30 l’appuntamento è con “Mattia e i suoi burattini”, spettacolo per bambini e adulti. La sagra proseguirà poi nel weekend successivo da giovedì 11 a domenica 14 luglio. Per maggiori informazioni consulta la pagina Facebook del Carnevale di Decima

Ufficio Stampa Comune di San Giovanni in Persiceto