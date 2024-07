Calderara, via al nuovo playground per il basket di Lippo

Calderara di Reno ha un nuovo playground e vivrà la sua inaugurazione giovedì 11 luglio alle ore 20.30. In via Crocetta, all’ingresso della frazione di Lippo, per tutti i calderaresi e in particolare per gli appassionati di basket il primo giorno ufficiale del nuovo campo all’aperto sarà una vera e propria festa dello sport e un momento di aggregazione e socialità.

L’evento, che partirà col taglio del nastro del Sindaco Giampiero Falzone, avrà come momento centrale un triangolare di baskin, la pallacanestro inclusiva, organizzato dalla West River ASD. La società calderarese, molto attiva anche e soprattutto nel campo della promozione sociale, parteciperà alla serata insieme all’associazione “Fortitudo per il sociale”, anch’essa impegnata nella promozione di progetti e azioni di solidarietà e beneficenza: durante la festa sarà possibile contribuire ad una buona causa, perché l’intero ricavato del punto di ristoro che sarà posizionato accanto al campo andrà proprio alla West River. La serata, per la cui organizzazione collaborano anche Emi Ristorante e le associazioni Avis Calderara e Lo Stregatto, avrà inoltre un sottofondo musicale, con un dj set che fornirà la colonna sonora all’evento.

La nuova struttura, a due passi dal centro abitato, sorge in via Crocetta, ed è frutto di un progetto all’interno dell’ambito urbanistico denominato “Storione”. Conclusi nei tempi previsti, i lavori hanno regalato alla città un campo da basket regolamentare con pavimentazione in resina, percorsi pedonali di accesso alla struttura, un edificio adibito a servizi igienici e un’area verde composta da 45 nuovi alberi (salici, aceri, farnie e frassini), oltre a panchine e parcheggi per biciclette e motoveicoli.

«Inauguriamo – dice il Sindaco Giampiero Falzone – una progettualità voluta fortemente dall’Amministrazione, che va ad arricchire la qualità dell’offerta per la socializzazione, lo svago e l’attività sportiva di Calderara e in particolare di Lippo. La richiesta di questo tipo di struttura e in generale di spazi per lo sport è alta, soprattutto per bambini e ragazzi, e sono sicuro che presto diventerà un punto di riferimento. Mi piace però anche sottolineare l’importante area verde che fa parte del progetto: questo nuovo spazio completa il disegno green che volevamo dare alla frazione di Lippo aggiungendosi al nuovo parco intitolato a Clementino Bonfiglioli, inaugurato nel 2023 e dotato di nuovi alberi, giochi inclusivi per bambini, anche pista ciclabile, posti auto e una pista per il pattinaggio a libera fruizione. A ciò si aggiunge inoltre la fascia boscata a carico di Aeroporto, già realizzata in via Giovanni XXIII, che, insieme ai due nuovi parchi, rende la frazione uno dei polmoni di Calderara. Non posso che ringraziare, per quanto riguarda il nuovo playground, tutti i soggetti che ne hanno permesso la realizzazione, dall’attuatore Siriem-Cave Nord agli uffici ai progettisti, capaci tutti insieme di restituire con efficienza e rapidità alla comunità questa nuova opera». «Durante la serata inaugurale – aggiunge l’Assessore allo sport Simone Cappelletti – il protagonista sarà, oltre che il basket, l’aspetto sociale: con la donazione che effettueremo al termine dell’evento intendiamo riconoscere alla West River i grandi meriti che ha nel portare avanti con impegno ed entusiasmo i suoi valori, che ne fanno un pilastro dell’offerta sportiva calderarese».

Ufficio stampa e comunicazione – Comune Calderara