Comunicato Stampa in merito alla sentenza del Consiglio di Stato per la gestione degli impianti sportivi ad Anzola

Venerdì scorso è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, attraverso la quale è stata confermata la gestione degli impianti sportivi comunali di Anzola dell’Emilia in capo alla A.S.D. Real Salabolognese. Come Giunta non possiamo che prendere atto della sentenza e, da parte nostra, riteniamo sia doveroso applicare il provvedimento giudiziario, evitando ogni tipo di commento.

Per quanto appena insediati, ci impegneremo per essere di sostegno e aiuto in un momento così delicato e sentiamo forte l’esigenza di attivarci per ricucire lo strappo che, innegabilmente, si è creato nella nostra comunità. Il nostro compito politico sarà quello di favorire il dialogo e la collaborazione tra le parti, guardando al futuro, evitando le personalizzazioni e contrapposizioni che si sono verificate in passato. Lavoreremo per unire e non per dividere, nell’interesse della Comunità anzolese.

Il Sindaco e la Giunta