Persiceto, venerdì 5 luglio le esequie di Carlo Stanzani

Come famiglia vogliamo divulgare il più possibile la data delle esequie, per raggiungere il maggior numero di persone (tante), che conoscevano mio papà.

Oltre a San Giovanni in Persiceto le affissioni hanno coinvolto anche i comuni di Sala Bolognese (dove era nato) e Sant’Agata Bolognese (dove lungamente aveva avuto l’attività).

Grazie