2 agosto 1980: passaggio staffetta podistica a Calderara

Rendere omaggio alle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e a tutti i caduti per mano del terrorismo. Questo l’obiettivo della staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, dal Brennero a Bologna in bicicletta, nata e cresciuta nello spirito dello sport e nel ricordo di una data importante per tutto il territorio bolognese, l’Emilia-Romagna, l’Italia. L’iniziativa, per l’anniversario numero 44 della strage, ancora una volta farà tappa a Calderara di Reno. Giovedì 1° agosto, come ormai da tradizione, intorno alle 18.30 è previsto l’arrivo dei partecipanti partiti venerdì 28 luglio dal Brennero. Arriveranno in piazza Marconi, dove come di consueto li accoglieranno l’Amministrazione comunale e la comunità e da dove, all’alba del 2 agosto, i partiranno per Bologna dove si svolgeranno le manifestazioni ufficiali in memoria della strage della stazione.

La tappa di Calderara sarà dunque l’ultima prima della partenza alla volta della stazione di piazza Medaglie d’Oro, e l’ultima della giornata dedicata all’attraversamento dell’Emilia dopo 4 giorni tra Trentino, Veneto e Lombardia. I ciclisti arriveranno nel territorio comunale provenienti da Crevalcore, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto.

Info e programma

Di seguito il dettaglio schematico della staffetta:

28 luglio: Brennero – Bolzano

29 luglio: Bolzano-Trento

30 luglio: Trento-Domegliara

31 luglio: Domegliara-Ostiglia

1° agosto: Revere-Calderara di Reno

2 agosto: Calderara di Reno-Bologna

Inquesta pagina Facebook gli aggiornamenti costanti sulla staffetta.