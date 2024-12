La nuova stand up comedy di Erica Zambelli alla Galleria 55 Moda Arte Design

Sabato 25 gennaio alle ore 19.30 riprendono gli eventi culturali presso Galleria 55 Moda Arte Design, in via Garibaldi 55 a Crevalcore (Bologna). In programma la puntata zero della stand up comedy “L’ottimismo è il pane della vita ma io sono intollerante al glutine”, interpretata da Erica Zambelli.

“Sapete qual è il mio problema? È un problema grave! L’ottimismo. Sono una maledetta, irrefrenabile ottimista. Non è colpa mia, sono nata così. Vengo dal Trentino, una regione d’Italia che ha ben poco di italiano. Da noi se vai all’ospedale a fare un esame ti danno il tuo referto. Non quello di un altro, proprio il tuo”. La verve dell’attrice trentina plasma e arricchisce il testo di “uno spettacolo ottimista e pieno di fallimenti” scritto da Andrea Muzzi, affidato alla regia di Roberto Marafante e prodotto da RB Spettacoli.

L’headquarter della Casa di Moda Davide Muccinelli, main sponsor dell’iniziativa, offre una cornice suggestiva e fuori dagli schemi per apprezzare, in un’atmosfera intima e conviviale, il nuovo progetto della Zambelli, conosciuta anche con il nome d’arte di Guenda e attiva content creator su diverse piattaforme social.

Erica Zambelli, nata a Rovereto (TN), inizia a muovere i suoi primi passi nel cinema grazie a Neri Parenti e alla Trentino Film Commission. Ha lavorato con Rai1 girando le serie Noi, A un passo dal cielo, Brennero e Libera, ha interpretato Diana nel film pluripremiato Solo cose belle, prodotto da Sunset e CoffeeTime, e mamma Gabriella nella serie My personal Hero sul canale per ragazzi Boing. Inoltre, è la protagonista del film Io non sono nessuno, sulla prima donna dichiarata omosessuale in Italia, in uscita nel 2025. Il suo talento le è valso 4 premi come miglior attrice all’interno di festival sia nazionali che internazionali.

Per una migliore fruizione dello spettacolo è consigliata la prenotazione inviando una mail a info@davidemuccinelli.it o telefonando al numero 0514985412.