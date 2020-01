Persiceto, presentazione dei Viaggi della Memoria in bici 2020

Venerdì 31 gennaio, ore 21

Circolo Arci Accatà, via Cento 59

San Giovanni in Persiceto

“Viaggi della Memoria in bici 2020”

Vengono presentati i viaggi in bici della memoria nei campi di concentramento nazisti per il 2020: Mauthausen dall’8 all’11 maggio in occasione della Cerimonia Internazionale anche con la presenza di in gruppo di studenti; Auschwitz e Treblinka in agosto in data da definire. Inoltre viene presentato in anteprima il film realizzato dall’Istituto ARCHIMEDE Il Fumo di Birkenau, tratto dal libro della sopravvissuta Liana Millu, girato nei sottocampi di Auschwitz, interpretato dagli studenti e diretto da Francesca Calderara.

La serata prevede anche un ristoro di bevande e dessert e un contributo di 5 euro per ridurre il costo del viaggio agli studenti partecipanti.

dall’evento Fb