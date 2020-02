42° Carnevale Santagatese dei Bambini

Sabato 22 febbraio, dalle ore 14

centro storico (via 2 agosto 1980, piazza dei Martiri)

Sant’Agata Bolognese

“42° Carnevale Santagatese“

Tutto pronto per il Carnevale Santagatese che torna per le vie del centro dove, grandi e piccini, potranno sfilare mascherati insieme a giocolieri&trampolieri.

Sarà un carnevale all’insegna della musica con Dj Frankie e l’energia itinerante dei Marakatimba.

Entusiasmanti sorprese per i bambini: come la Caccia al Tesoro, i Truccabimbi e il Laboratorio lancia-coriandoli.

