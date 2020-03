Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Biomedicale in prima linea contro il coronavirus”

L’Emilia-Romagna e il suo comparto biomedicale sono ancora una volta in prima linea per combattere il coronavirus e garantire cure adeguate ai pazienti. E’ davvero un immenso orgoglio sapere che la Intersurgical di Mirandola (MO) è riuscita a realizzare, in tempi record, un circuito che consente di ventilare contemporaneamente due pazienti con un solo ventilatore polmonare. Il tutto grazie alla formidabile intuizione del professor Marco Ranieri, direttore dell’Anestesia e terapia intensiva del Sant’Orsola che ha lavorato in sinergia con i colleghi lombardi.

Il circuito è stato già testato con successo al Sant’Orsola e quindi potrà essere impiegato anche in altre strutture sanitarie. Grazie alla tenacia dei nostri imprenditori e ricercatori, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel: la strada sarà ancora lunga, ma pensare che sarà raddoppiata la capacità di ventilazione, in un momento in cui una delle principali preoccupazioni è l’esaurimento dei posti in terapia intensiva, è una iniezione di fiducia e coraggio. Ai tanti imprenditori e agli innumerevoli professionisti della sanità, che in queste settimane stanno dando anima e corpo per aiutarci a uscire da questa emergenza sanitaria, auspico sarà conferito un degno riconoscimento quando tutto questo sarà superato.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia