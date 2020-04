Emil Banca: facciamo tutti la nostra parte contro il virus

Emil Banca ha reagito subito all’emergenza mettendo in campo tutto quanto possibile. Per ridurre i rischi per lavoratori e clienti, da metà marzo fino a data da definirsi le filiali resteranno aperte solo al mattino. Lo sportello è accessibile dalle 9 alle 11, ma solo se strettamente necessario e solo su appuntamento. In filiale si entra uno alla volta e nelle postazione dei cassieri sono state montate barriere protettive in plexiglas.

Sul fronte economico, Emil Banca ha subito messo a disposizione un plafond per concedere liquidità alle imprese e, in questo momento difficile, sta dando priorità alle tante domande di moratoria che arrivano da aziende e privati per le quali è stato messo in piedi un processo che ne permette l’attivazione direttamente da casa, senza dover passare in agenzia, con una mail o una Pec.

Oltre all’aspetto organizzativo, Emil Banca ha pensato alla solidarietà e, grazie anche al supporto dei propri 29 Comitati Soci, ha donato mezzo milione di euro per potenziare le terapie intensive della Regione. La donazione più cospicua è stata fatta su Bologna, per la presenza di un numero di Comitati e soci più elevato, alla Fondazione Sant’Orsola, con ben 230 mila euro versati nel Fondo Più Forti INSIEME. Gli altri 370 mila euro sono stati divisi tra l’USL-IRCCS di Reggio Emilia specificatamente per l’ospedale di Guastalla, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Anticovid 19, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Per sostenere le unità di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali italiani è possibile contribuire alla raccolta fondi del Credito Cooperativo facendo una donazione all’IBAN IT84W0800003200000800032006.

Per rimanere aggiornati su eventuali chiusure temporanee delle filiali e su tutte le iniziative messe in campo da Emil Banca si deve fare riferimento a www.emilbanca.it o chiamare il servizio clienti allo 051.6372555