30 aprile, le parole del sindaco di Sala Bolognese

Comunicazione alla Cittadinanza 30-04-2020 📌Emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus)Cosa cambia nel Comune di Sala Bolognese da lunedì 04/05/2020?📍Si riporta il messaggio alla Cittadinanza da parte Sindaco di Sala Bolognese Emanuele Bassi diffuso tramite il sistema di telefonata Alert System📄Alcuni dati sul nostro comune ad oggi: 52 positivi, 15 in sorveglianza, 46 in quarantena e 8 ospedalizzati.Cosa cambia nel nostro Comune da lunedì? Riaprono:☑️ Cimiteri☑️ Aree di sgambamento cani☑️ Orti e le piste ciclabili☑️ Parchi ad esclusione dell’utilizzo dei giochi per bambini☑️ Martedì ad Osteria Nuova e Venerdì a Padulle potranno ritornare i mercati, solo alimentariPer le uscite di casa il DPCM non cambia rispetto a prima. E’ fatto divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati, compresi quindi i condomini. L’attività motoria individuale è consentita mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.La seconda fase è soprattutto basata sulla fiducia che noi diamo a voi cittadini. Il pericolo non è alle nostre spalle e tutto ciò che da lunedì sarà riaperto verrà immediatamente richiuso se gli atteggiamenti non rispetteranno il distanziamento interpersonale e l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie.Mi sto fidando di voi, dimostriamo di essere una comunità matura e responsabile.La regola comunque rimane: state in casa.👇Rinnoviamo inoltre l'invito a consultare quotidianamente il sito internet del Comune di Sala Bolognese per eventuali informazioni di pubblica utilità: www.comune.sala-bolognese.bo.it Pubblicato da Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese su Giovedì 30 aprile 2020

