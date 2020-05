All’età di 48 anni muore Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra

Si è spento all’età di 48 anni il noto pianista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso.

Nato a Torino il 13 settembre 1971 da tempo abitava a Bologna, città nella quale aveva avviato un sodalizio artistico e culturale.

Operato al cervello nel 2011 per l’asportazione di un tumore, successivamente gli venne diagnosticata una malattia neurodegenerativa, ma nonostante ciò ha continuato a suonare, comporre e dirigere orchestre.

Bosso si è spento nella sua casa di Bologna “a causa del degenerare delle patologie che lo affliggevano da anni. Sia i familiari che la sua famiglia professionale, chiedono a tutti il massimo rispetto per la sua privacy in questo momento sommamente personale e intimo: l’unico modo per ricordarlo è, come sempre è stato e come sempre ha ribadito il Maestro, amare e proteggere il grande repertorio classico a cui ha dedicato tutta la sua esistenza e le cui sorti in questo momento così difficile sono state in cima ai suoi pensieri fino all’ultimo. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata”. E’ quanto si legge in una nota.