Bernini (FI): “Inaugurazione People Mover ormai è un terno al lotto”

L’inaugurazione del people mover è slittata ancora e si terrà – forse – il prossimo autunno. Il nulla osta sarebbe atteso per fine agosto, salvo ulteriori intoppi. Ormai avere una data certa per l’avvio della famosa navetta di collegamento tra aeroporto e stazione è come indovinare un terno al lotto. Le vicende, che per anni hanno caratterizzato e ancora stanno caratterizzando quest’opera, peraltro oggetto anche di forti polemiche relative alla sua utilità, sono lo specchio dell’immobilismo a cui l’amministrazione a targa Pd ha condannato Bologna. Ai cittadini bolognesi ogni altra considerazione, nell’auspicio che alle prossime elezioni si tirino finalmente le somme.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia