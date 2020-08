Persiceto, nuove asfaltature nel mese di agosto

Dopo il completamento di interventi di manutenzione e potenziamento strutturale effettuati nel mese di luglio, a partire dal mese di agosto verranno eseguiti lavori di asfaltatura in diverse strade del territorio.

In particolare, da lunedì 24 agosto inizieranno i lavori di asfaltatura in via Caduti di Amola, con chiusura della strada eccetto che per i residenti.

A seguire prenderanno il via le asfaltature in via Massarenti, nel tratto compreso tra le vie Costa e Galvani (anche in questo caso la strada verrà chiusa tranne per i residenti) e il tratto di via Bergnana compreso tra via Montirone e via Imbiani (strada chiusa eccetto residenti)

Entro l’autunno verrà asfaltato il tratto di via Bergnana compreso tra via Montirone e via Modena; l’intervento sarà eseguito da Enel a seguito dei lavori svolti per la posa di un cavidotto.

