Presentato il nuovo arredo urbano di San Matteo della Decima

Si è tenuta ieri la presentazione del nuovo arredo urbano in piazza a Decima: sei panchine di proprietà comunale, rimosse durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, sono state completamente ridipinte e riportate in piazza, creando delle piccole oasi colorate insieme ad alcuni giochi per bambini (Settimana o Campana, Tris e Quattro Cantoni).

Per l’occasione erano presenti Il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore a Sport e Associazionismo Valentina Cerchiari, l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, alcuni rappresentanti dell’associazione Pro Loco di Persiceto e Fausto Magni, che ha realizzato le pitture sulle panchine e i giochi.

Sono inoltre intervenuti Floriano Govoni dell’Associazione culturale Marefosca ed Ezio Scagliarini dell’associazione I ténp d na vôlta e al sô dialětt che hanno raccontato ai presenti, tra cui i bambini frequentanti il centro estivo “Un camp dove andare”, un po’ di storia della frazione decimina e delle sue tradizioni, con particolare attenzione al Carnevale e al Chiesolino, di cui quest’anno ricorre il bicentenario.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto