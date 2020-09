Persiceto, modifiche alla viabilità per mercato straordinario

Domenica 20 settembre dalle ore 8 alle 19 nel centro storico di Persiceto si terrà il mercato straordinario che come ogni anno anticipa l’arrivo della “Fiera d’Autunno” ; per l’occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate.

In particolare sono previsti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 21, in corso Italia (solo divieto di transito), piazza Garibaldi, piazza Sassoli e via Pellegrini (sbarramento di via Pellegrini e di piazza Cavour con entrata e uscita dalla piazza solo da via Roma e sbarramento di corso Italia).

comunepersiceto.it