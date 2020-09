Ex Bredamenarinibus, Piccinini (M5S): “Accuse sindacati molto gravi”

“L’accusa mossa a Tper di aver messo a punto un bando da oltre 300 milioni di euro che non consentirebbe la partecipazione dell’ex Bredamenarinibus è molto grave. Per questo convocheremo al più presto i vertici di Tper e quelli della Regione in Commissione per fare chiarezza su una vicenda che ci preoccupa molto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla polemica sulla mancata partecipazione di Industria Italiana Autobus (ex Bredamenarinibus) a un bando per la fornitura di 564 autobus a Tper. “Ci sembra paradossale che dopo tutti questi anni e i tanti sforzi fatti per cercare prima di salvare e poi di rilanciare il lavoro di questa azienda, sia proprio TPER a fare un’operazione del genere – aggiunge Silvia Piccinini – Visto che si tratta di un bando pubblico, nessuno si sogna di sostenere che ci debbano essere delle corsie preferenziali per l’ex Bredamenarinibus. Allo stesso modo, però, siamo convinti che non dovrebbero nemmeno essere presenti degli ostacoli creati ad hoc per impedire la sua partecipazione alla gara così come hanno denunciato oggi i sindacati. Visto che il presidente Bonaccini in questi anni non ha mancato occasione per esaltare il ruolo della Regione nella delicata vicenda dell’ex Bredamenarinubus, ci aspettiamo che adesso la Giunta chieda spiegazioni immediate a TPER su questa vicenda” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna