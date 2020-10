La lettura di Halloween programmata dalla Biblioteca comunale per sabato 31 ottobre ore 17, alla luce del nuovo DPCM in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 e a maggiore salvaguardia e tutela della salute di tutti non sarà effettuata.

La biblioteca resta in ogni caso aperta al pubblico negli orari consueti e vi aspetta con una selezione di libri e DVD a tema.

