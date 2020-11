24 novembre, ad Anzola “Robe da matti”

Domani sera, martedì 24 novembre, la conferenza di psicologia “L’altra faccia dello stress: perché lo stress può fare bene alla salute e farci diventare più forti”, a cura della Dott.ssa Vanessa Melenon si svolgerà presso la biblioteca (come da disposizione dell’ultimo D.P.C.M.) ma in modalità on line sulla piattaforma zoom a partire dalle ore 20.30.

Per iscriversi (gratuitamente) è indispensabile scrivere alla mail vanessa.mele80@gmail.com.

Vi verrà inviato il link per la partecipazione.

Gli incontri sono organizzati dall’ass. Psicosfere con il patrocinio del Comune di Anzola.

Per info sulla conferenza di domani sera vai all’evento https://www.facebook.com/events/1229682604056066/

Per info sull’iniziativa “Robe da matti” vai a https://www.facebook.com/associazionePsicoSfere

dalla pagina Fb del Comune di Anzola