Da sabato 21 novembre alle ore 8,00 è diventato operativo il cambio di percorrenza di via Carpanelli.

La circolazione viene quindi modificata con un senso unico e sarà solo in uscita verso la Via Emilia.

Sarà acceso anche il semaforo che regolamenterà l’incrocio.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola