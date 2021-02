Bernini (FI): “Solidarietà al poliziotto ferito a Bologna”

Tutta la mia solidarietà all’agente di Polizia aggredito in via Boldrini a Bologna, da un 35enne della Guinea. Il Poliziotto ha purtroppo riportato la frattura di una vertebra e a lui vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Tali violenze sono gravi e inaccettabili ed è assolutamente necessario prevedere inasprimenti di pena per chi si macchia di tali reati, in particolare se commessi nei confronti di chi tutti i giorni rischia la propria vita per garantire sicurezza e ordine pubblico. Spiace constatare che il responsabile, gravato da precedenti, sia già stato rimesso in libertà e che per lui sia stato previsto solo l’obbligo di dimora e di firma. Misure assolutamente insufficienti e certamente non commisurate alla gravità del reato commesso.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia