La Polizia recupera a Bologna bobine di rame rubate a Crevalcore

Epilogo a lieto fine per un’azienda di Crevalcore che si era vista sottrarre numerose bobine di rame, appositamente arrivate dagli Stati Uniti, per un valore complessivo di 150mila euro. Furto che aveva messo in seria difficoltà il proseguimento dell’attività lavorativa dell’impresa.

Il recupero dell’intera refurtiva è stato possibile grazie alla segnalazione alla Polizia di Stato, da parte di un residente in via Romita, zona Parco Nord di Bologna, che lo scorso 11 marzo aveva notato alcuni uomini mascherati che lavoravano, in piena notte, al trasbordo di 56 bobine di rame su tre autocarri.

L’intervento degli uomini della Polizia di Stato, grazie alla tempestiva segnalazione, ha portato al recupero del materiale poi riconsegnato al titolare dell’azienda crevalcorese, fatta oggetto di furto proprio nelle ore precedenti.

A distanza di alcuni giorni dalla riconsegna del materiale, il titolare dell’azienda ha voluto esprimere i propri vivi ringraziamenti al Questore di Bologna e agli uomini delle volanti, per l’impegno profuso.

“Con la presente intendo manifestare la mia gratitudine e congratularmi con tutti voi per l’ottimo lavoro svolto nella notte del 10-11 marzo 2021 dalle volanti.

Con il vostro lavoro avete recuperato la refurtiva consistente in 56 rocche di cavo speciale di rame acquistato direttamente negli Stati Uniti che prevede tempi di consegna molto lunghi.

Al di là del consistente valore del materiale, questo recupero permetterà alla mia azienda di non sospendere la produzione nei reparti ove utilizzato e di evitare la cassa integrazione per diversi dipendenti.

Pertanto vi dico GRAZIE … Grazie di cuore per la vostra efficienza.

Con stima”