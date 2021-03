Una nuova casetta del latte a Lippo

E’ stato installato ed è già in funzione a #Lippo, nel parco lato via Giovanni XXIII, vicino alla casina dell’acqua, un distributore automatico di prodotti della Fattoria San Rocco , azienda lattiero-casearia a filiera completa situata tra le verdi colline bolognesi. “Fattoria San Rocco è un’azienda a conduzione familiare fondata e gestita dai fratelli Filippini. Nata nel 1989 a Recovato, una piccola frazione di Castelfranco Emilia, negli anni si è ampliata in nuove sedi locali: Sant’Agata Bolognese, San Felice sul Panaro e Monteveglio, quest’ultima ospitante anche il caseificio dove avviene la produzione di prodotti lattiero-caseari.

Nel distributore potete trovare a prezzi molto contenuti prodotti di alta qualità ed in particolare latte Alta Qualità pastorizzato, yogurt, mozzarelle, e ricotte.

Un grazie di cuore a Luca Filippini della Fattoria San Rocco con cui è da tempo che avevamo un’interlocuzione per questo progetto a km 0 che finalmente siamo riusciti a far prendere forma.

Spero ci sia una risposta veramente positiva dalla cittadinanza in modo, perché no, da poter installare altri distributori anche nel capoluogo o in altre frazioni.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara