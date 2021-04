Avvistamento lupi a Calderara

Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti con questa comunicazione.

A Calderara non ci facciamo mancare nulla, neppure i lupi.

Nei giorni addietro, a causa dell’uccisione di alcuni capi di bestiame, abbiamo attivato subito la Polizia Metropolitana e Bolognazoofila Onlus – 051727727 per gli approfondimenti necessari. Si è ipotizzata la presenza di un lupo solitario, disorientato e sceso a valle. In realtà abbiamo adesso la conferma che si tratta di un branco (3/5), in zona Longara (ultimo avvistamento via Valli e Castel Campeggi).

Nessun allarmismo e nessuna avventata iniziativa privata ma bisogna rispettare alcune regole e buone pratiche. Il lupo è specie protetta in Italia dal 1971, attualmente l’uccisione di un lupo viene punita con l’arresto o pesanti ammende.

La presenza del lupo nella pianura Emiliana è un fenomeno non più recentissimo, che si sta invece consolidando sempre di più.

In genere il lupo è un animale schivo e diffidente nei confronti dell’uomo, che tende accuratamente ad evitare.

Come dicevo è importante conoscere le buone pratiche da seguire e per questo pubblichiamo il vademecum predisposto da Prefettura di Reggio Emilia, Wolf Appenine, Carabinieri Forestali.

http://www.prefettura.it/…/allegatinews/1241/vademecum.pdf

– chi ha stalle ed animali non lasci gli stessi all’aperto specialmente nelle ore notturne;

– durante le passeggiate o le uscite con il cane è opportuno tenere i cani al guinzaglio;

– soprattutto in orari notturni non lasciare all’aperto il cibo per animali domestici;

per ogni informazione e segnalazione contattare Bologna Zoofila, che ringrazio, al n. 051727727.

Come riportato dal vademecum pubblicato, nel prossimo futuro la presenza del lupo in aree antropizzate sarà probabilmente sempre più frequente e dobbiamo lavorare affinché tale presenza venga considerata un fenomeno naturale di adattamento della specie. Per far sì che la presenza del lupo non generi conflitto è fondamentale rispettare alcune semplici pratiche che spesso sono già inquadrate in vere e proprie norme e regolamenti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara