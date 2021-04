Limitazioni su varie strade provinciali della Pianura dal 19/4/2021

Lungo varie tratte delle strade provinciali SP 18 “Padullese”, SP 42 “Centese”, SP 11 “San Bendetto”, SP 12 “Basso Reno”, SP 41 “Castelfranco”, SP 2 “Le Budrie”, SP 9 I tronco “Crevalcore Galeazza” e SP 10 “Bevilacqua” – nei comuni di Sala Bolognese, Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, Malabergo, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore – per lavori di pavimentazione e messa in sicurezza, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e limitazione progressiva della velocità a 30 km/h

– dal km 9+000 al km 16+000 della SP 18 “Padullese”

– dal km 8+937 al km 11+000 della SP 42 “Centese”

– dal km 2+900 al km 6+470 della SP 11 “San Benedetto”

– dal km 0+600 al km 4+910 della SP 41 “Castelfranco”

– dal km 2+000 al km 9+000 della SP 2 “Le Budrie”

– dal km 8+000 al km 16+457 della SP 9/I tronco “Crevalcore – Galeazza”

– dal km 3+300 al km 5+641 della SP 10 “Bevilacqua”

da lunedì 19 aprile fino al termine dei lavori.

cittametropolitana.bo.it