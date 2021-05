A Persiceto è di nuovo ora di “Film&Film”: questa settimana l’omaggio a “Marie Curie”

Con la riapertura delle sale cinematografiche, ha nuovamente preso il via anche la rassegna “Film&Film” promossa dal Cinema Giada col patrocinio del Comune di Persiceto. Nei mesi di maggio e giugno una nuova programmazione di film d’autore recenti con scarsa distribuzione e apprezzati dalla critica e dal pubblico terrà compagnia agli appassionati cinefili ogni martedì e mercoledì, per rilanciare la magia del cinema sul grande schermo. Mercoledì 26 maggio alle ore 20.30 in programma “Marie Curie”, pellicola frutto di una coproduzione francese, tedesca e spagnola, diretta da Marie Noëlle, incentrata sulla emozionante storia della scienziata polacca, pioniera dell’emancipazione femminile e prima persona a ricevere due Nobel.

Mercoledì 26 maggio alle ore 20.30 in sala l’appuntamento è con “Marie Curie”, coinvolgente film biografico del 2017 incentrato sulla scienziata polacca vincitrice di due premi Nobel, per la regia di Marie Noëlle, e interpretato tra gli altri da Karolina Gruszka, nei panni della protagonista, e Arieh Worthalter; scienziata di fama internazionale e femminista ante litteram, donna geniale e appassionata amante, il biopic racconta gli anni più turbolenti della vita di Marie Curie, tra il 1903, quando è a Stoccolma insieme al marito Pierre Curie per il premio Nobel assegnato loro per le ricerche sulla radioattività, e il 1911, quando riceve il suo secondo premio Nobel, per la chimica. Tra i due riconoscimenti, si assisterà alla tragica morte del marito e alla relazione col fisico Paul Langevin, che le varrà il giudizio scandalizzato del mondo scientifico. Nel corso di tutti questi avvenimenti, Marie Curie dovrà sfidare il maschilismo dell’ambiente accademico francese e della società in generale, per affermare definitivamente il suo grandioso valore di donna e di scienziata.

Fra i prossimi appuntamenti in programma: martedì 8 e mercoledì 9 giugno, “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, con Elio Germano e Oliver Ewy, film biografico sulla vita dell’artista Antonio Ligabue, premiato ai Nastri d’Argento 2020 con il Nastro dell’anno, al Festival di Berlino per la miglior interpretazione maschile e ai David di Donatello 2021 per Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista; martedì 15 e mercoledì 16 giugno, “Est – Dittatura last minute” di Antonio Pisu, con Lodo Guenzi e Jacopo Costantini, un road movie tutto italiano ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera; martedì 22 e mercoledì 23 giugno, “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, con Stefania Sandrelli e Isabella Ragonese, la storia d’amore commovente di un anziano farmacista appena rimasto vedovo che ripercorre i ricordi più importanti della sua vita con la moglie, vincitrice del Nastro d’Argento Speciale 75 per l’interpretazione di Renato Pozzetto ai Nastri d’Argento 2021.

Le proiezioni della rassegna “Film&Film” si tengono al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, il martedì e mercoledì con spettacolo unico alle ore 20.30 fino al 7 giugno; da quella settimana, in concomitanza con lo spostamento del coprifuoco alla mezzanotte, inizieranno alle 21; biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5,00 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 film € 20,00. Info: tel. 051.822312, www.cinemagiada.it

Ufficio stampa Comune Persiceto