Si avvisa la cittadinanza che dal 17 maggio al 21 maggio 2021 dalle 8:30 alle 16:30, al fine di consentire i lavori per la rotatoria e per il sottopasso ciclo-pedonale, verrà chiusa al traffico Via Gramsci nel lato della frazione di Sala, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, gli autobus e gli scuolabus.

comune.sala-bolognese.bo.it