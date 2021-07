21 luglio, nuovo appuntamento con il “Cinema all’aperto” ad Anzola

Sono aperte le prenotazioni online per il cinema all’aperto di mercoledì 21 luglio, ore 21.30. La rassegna sarà ospitata dal Gelato Museum Carpigiani che, alla fine della proiezione, offrirà a tutti i presenti assaggi di gelato artigianale.

In programma la divertente commedia “10 GIORNI SENZA MAMMA” di Alessandro Genovesi.

Per prenotarvi alle proiezioni dei film occorre iscrivervi (gratuitamente) online a una o a più serate al seguente link: https://bit.ly/35INhdb (max 200 spettatori a serata). Dovrete inserire il vostro nome, il cognome e una e-mail di riferimento.

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Anzola, e fa parte della rassegna Fili di parole 2021, e di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Per conoscere il PROGRAMMA DELLA RASSEGNA vai all’evento: https://bit.ly/3qKYa87

dalla pagina Fb del Comune di Anzola