Comune di Persiceto, linee telefoniche fuori servizio

Segnaliamo che tutte le linee telefoniche degli uffici comunali, compresi il Centro Civico di Decima, la sede di via D’Azeglio, e le Biblioteche, sono al momento fuori servizio.

Invitiamo i cittadini con particolari necessità a esporre le loro richieste via mail agli indirizzi riportati sulla pagina https://www.comunepersiceto.it/gli-uffici-comunali/

Non appena il servizio sarà ripristinato, verrà data opportuna comunicazione.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto