Persiceto omaggia Gino Pellegrini

Questa settimana il cartellone culturale “Ma che estate”, promosso dal Comune di Persiceto, si arricchisce di una nuova e imperdibile rassegna dal titolo “Parlami di Gino”, che fa parte anche di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. Da luglio a settembre si susseguiranno diverse iniziative per rendere omaggio al grande pittore e scenografo Gino Pellegrini, nell’anno in cui avrebbe festeggiato il suo 80esimo compleanno. Giovedì 1° luglio ha preso il via un ciclo di proiezioni cinematografiche di alcuni film hollywoodiani a cui Pellegrini collaborò nella realizzazione e nel concept delle scenografie. Si è cominciato con “West side story”, musical del 1961 diretto da Robert Wise e Jerome Robbins, con Natalie Wood e Rita Moreno, un capolavoro indiscusso della storia del cinema vincitore di 11 Oscar tra cui proprio il premio alla Miglior scenografia per film a colori, oltre a quelli di Miglior film, Miglior regia, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista. Tratto dall’omonimo musical di Broadway, il film narra la storia di due bande rivali, i Jets (indigeni) e gli Sharks (portoricani) in continuo conflitto per la conquista della zona di West Side della New York anni Sessanta. L’amore nato tra Maria, sorella del capobanda degli Sharks e Tony, ex componente dei Jets, lungi dal portare la pace tra le due fazioni, incrementerà l’odio e la rivalità fino alle estreme conseguenze.

Tutte le pellicole verranno riproposte sul grande schermo allestito nel Chiostro di San Francesco, con accesso da piazza Carducci 9; a seguire il programma prevede: giovedì 8 luglio, “Mary Poppins”, di Robert Stevenson, con Ed Wynn e Julie Andrews, film cult sulla governante più speciale che esista, vincitore di 5 Oscar tra cui il premio alla Miglior attrice protagonista; giovedì 15 luglio, “La spada nella roccia”, di Wolfgang Reitherman e Walt Disney, storia del giovane Artù destinato a diventare Re d’Inghilterra; giovedì 22 luglio, “Un maggiolino tutto matto”, di Robert Stevenson, con Dean Jones, Joe Flynn, film fantastico dove anche i Maggiolini possono diventare grandi amici; sabato 24 luglio 2021, “Alice’s restaurant”, di Arthur Penn, con Arlo Guthrie e Patricia Quinn, vicenda di due giovani che tentano di creare una comunità alternativa con gli orfani degli anni Sessanta; sabato 31 luglio, “La neve nel bicchiere”, di Florestano Vancini, con Bruno Minniti e Massimo Ghini, epopea di trent’anni di una famiglia contadina della Bassa Padana tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Ingresso gratuito; per prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure recarsi presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72, il mercoledì dalle ore 10 alle 12 e il venerdì dalle 17 alle 19, la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Chiostro di San Francesco.

A partire da giovedì 8 luglio, prima delle proiezioni sarà inoltre possibile partecipare a un itinerario guidato sui luoghi di Gino Pellegrini a Persiceto (prenotazioni, miriam.forni2013@gmail.com), nell’ambito del progetto “Ciak, si gira! Il territorio bolognese raccontato attraverso tre maestri del cinema: Giorgio Diritti, Pupi Avati e Gino Pellegrini”, sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e da Bologna Welcome e organizzato da Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera, e dai Comuni Alto Reno Terme, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto e Minerbio in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna.

Lunedì 5 luglio alle ore 20 seguirà una serata di presentazione dei lavori di restauro dei dipinti realizzati da Gino Pellegrini in piazzetta Betlemme, uno dei luoghi più suggestivi di Persiceto conosciuto anche come “piazzetta degli inganni”. Chiamato a recuperare un’area degradata di San Giovanni in Persiceto, a partire dal 1982 Pellegrini trasformò le pareti degli edifici che affacciano sulla piazzetta in quattro interventi successivi (1982-1990-1998 e 2004), dipingendovi con la tecnica trompe-l’oeil paesaggi e personaggi veri e immaginati, dando vita ad un luogo magico, onirico, senza tempo, dedicato “ai bambini di tutte le età”. Il restauro è stato promosso dall’associazione Officina Pellegrini col patrocinio del Comune e con il contributo di Emilbanca, di Coop Alleanza 3.0 e dei proprietari privati. Per l’occasione, lunedì 5 luglio sarà possibile partecipare a una cena nella piazzetta durante la quale sarà proiettato il filmato “Piazzetta Betlemme” del 1992, da un testo di Francesco Freyrie per la regia di Daniele Sala con la partecipazione di Patrizio Roversi, Franca Scotti, Tita Ruggeri, Roberto Malandrino, Paolo Maria Veronica, Antonio Albanese e Vito. Prenotazioni presso il Circolo Fratellanza Operaia, in viale della Rocca 16, tel. 051. 822147.

L’arte di Gino Pellegrini sarà poi omaggiata attraverso una mostra allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, dal titolo “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, sarà visitabile dal 9 luglio al 19 settembre, il giovedì dalle 20 alle 22, il sabato dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 18 alle 22. Ingresso gratuito.

Questa settimana sono inoltre in programma tanti altri appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

Presso il parco delle piscine proseguono gli eventi del “#Restiamoagallatour”, a cura di Wanda Circus, in collaborazione con Aics e Associazione musicale “L. Bernstein”: venerdì 2 luglio alle 18 ci si leccherà i baffi con il “Gran friggione Warietà”, storia semiseria di uno chef, che vi cucinerà un pranzo intero con tutto quello che ha, proprio come si fa con il friggione, il cibo più povero dell’Emilia, tra irresistibili risate; sabato 3 luglio la settimana terminerà con il cabaret vecchio stile di “Petite cabaret 1924”. Gli spettacoli sono a offerta libera; le prenotazioni possono essere effettuate sul sito di Wanda Circus o al numero 3452262980 (anche via WhatsApp).

Ufficio stampa Comune Persiceto