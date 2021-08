Calderara, cambiano gli orari dell’autobus 505

Buongiorno a tutte e tutti.

In considerazione del cambio degli orari della scuola media abbiamo lavorato con Tper e Srm, per adeguare gli orari del 505 alla nuova organizzazione scolastica e dare risposta ai nostri ragazzi e ragazze.

Per tale motivo, con l’inizio dell’anno scolastico, dal 13 settembre Tper procederà ad anticipare le due corse del mattino di 5 minuti ed a posticipare la corsa di rientro delle ore 13:40 alle ore 14.20.

Nonostante il sabato la scuola non verrà più effettuata, visto che le frazioni interessate sono poco servite dal trasporto pubblico, abbiamo deciso inoltre di mantenere e finanziare le corse del sabato ugualmente, come se ci fosse la scuola, in via sperimentale per un mese (andata 7.49, ritorno 14.20). Monitoreremo l’utilizzo e solo dopo valuteremo se sopprimere o meno le corse del sabato.

dalla pagina Fb di Giampiero Falzone