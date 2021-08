E finalmente, dopo tanta burocrazia, autorizzazioni, annessi e connessi, installate a Calderara le colonnine elettriche EnelX che avevamo finanziato.



In particolare:

n. 1 colonnina parcheggio II agosto (in via di completamento);

n. 1 colonnina parcheggio I maggio;

n. 1 colonnina #Bargellino, zona stazione;

n. 1 colonnina #Lippo, parcheggio via Crocetta ;

n. 1 colonnina #Longara, parcheggio via Fellini.

Enel X JuicePass, scaricabile da Google Play o App Store, sarà l’app per gestire tutti i servizi di ricarica sulle colonnine pubbliche, appena inserite nella mappa del software.

Un altro impegno della città sostenibile che prende forma.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone