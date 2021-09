Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Padulle di Sala Bolognese, nell’impatto coinvolti tre veicoli. Tre le persone portate all’ospedale Maggiore di Bologna per le cure del caso, tra queste una è stata ricoverata in gravi condizioni.

In corso di accertamenti le dinamiche del sinistro che ha visto l’intervento di due squadre dei Vigili del fuoco con l’ausilio dell’elicottero.