Sant’Agata: terribile schianto, muore 44enne di Anzola

Terribile schianto ieri pomeriggio, nel territorio di Sant’Agata Bolognese, sulla Sp258 che collega Crevalcore a San Giovanni in Persiceto, in località Crocetta.

Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture e nell’impatto ha perso la vita M.D.P., 44enne residente ad Anzola dell’Emilia.

L’urto molto violento ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due guidatori, il secondo, una 27enne, è stata ricoverata con ferite di media gravità. Intervenuto sul luogo dell’impatto anche l’elisoccorso del 118.