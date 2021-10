Anzola, commemorazione dei caduti di tutte le guerre e dei defunti

L’Amministrazione Comunale rende omaggio ai caduti di tutte le guerre, non dimenticando i tanti militari e civili che hanno sacrificato la loro esistenza agli ideali di Libertà, di Giustizia e Democrazia.Ricordare quei tragici avvenimenti è riportare alla luce una parte fondamentale della nostra memoria collettiva che rappresenta un monito per costruire con determinazione la pacifica convivenza in una logica di rispetto reciproco, fondamento del progetto europeo. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione per far nascere un sentimento di ripudio verso l’odio e la guerra, come sancito dall’art.11 della nostra Carta Costituzionale, e la forte volontà di coltivare sempre la pace, il rispetto per gli altri, la democrazia, valori che devono essere presenti nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre famiglie, con la nostra Comunità. Ripudiare la guerra vuol dire superare l’egoismo umano, la logica del potere, la violenza. La conquista della libertà e della pace non sono state acquisite una volta per tutte ma sono conquiste che si consolidano ogni giorno con il nostro impegno. Da quanto avvenne dobbiamo uscire guardando avanti. Con la volontà di cambiare e di ricostruire che hanno avuto altre generazioni prima della nostra.

Programma di lunedì 1 novembre:

Alle ore 9,30 ritrovo davanti all’ingresso del Municipio sarà presente il Corpo Bandistico di Anzola.



Le deposizioni avverranno in contemporanea nei seguenti luoghi:

Il Sindaco Veronesi accompagnato dal Gonfalone, da un rappresentante dell’ANPI, da un rappresentante dell’ Ass. Alpini e dal Vice Comandante Mar. Ca. Antonio Ferretti in Piazza Berlinguer depositeranno le corone presso il Monumento al Partigiano e presso Monumento ai Caduti in Piazza Giovanni XXIII.

La Vicesindaco Giulia Marchesini accompagnata da un rappresentante dell’ Ass. Alpini e un rappresentante ANPI depositeranno un mazzo di fiori presso il cimitero del Capoluogo alla Cappella dei Sindaci, e presso le Tombe dei Partigiani saranno deposti quattro mazzi di fiori.

L’Assessore Carmine Maddaloni, accompagnato da un rappresentante dell’arma dei Carabinieri e da un rappresentante dell’ Ass. Alpini depositeranno una corona presso la Rotonda Caduti di Nassirya e alla Caserma dei Carabinieri targa Micelli sarà deposto di un mazzo di fiori.

Gli Assessori Belletti Iris e Francesca Marchesini accompagnate dai rappresentanti dell’ Ass. Alpini depositeranno un mazzo di fiori sia al Cippo Zavattaro che al Cippo Bosi Merighi.

La cerimonia terminerà in piazza Giovanni XXIII con un breve discorso del Sindaco.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola