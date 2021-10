Attivazione casella di posta elettronica per il Polo catastale Terred’Acqua

In seguito all’interruzione delle attività del Polo Catastale di Terred’Acqua, che si trova presso il Municipio di S. Giovanni in Persiceto, l’Agenzia delle Entrate comunica che è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata per la richiesta di informazioni o chiarimenti.

La casella di posta è la seguente: dp.bologna.urp.catastosgp@agenziaentrate.it

La casella di posta non è utilizzabile per trasmettere documentazione o istanze di qualsiasi natura.

La casella di posta sarà attiva per circa 6 mesi.

Per richiedere invece visure catastale, e per la presentazione di atti catastali, occorre rivolgersi all’ufficio di Bologna, in piazza Malpighi n. 11 – centralino 051/6103111.

Sono attivi i servizi di consultazione online sul sito www.agenziaentrate.gov.it, con e senza autenticazione.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore