Persiceto, una mostra per i 120 anni del Giornale d’Italia

Martedì 7 dicembre alle ore 17.30, al primo piano del Palazzo comunale, si terrà l’inaugurazione della mostra “Ultime dal Novecento: 1901-2021, 120 anni de Il Giornale d’Italia“, curata dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in occasione del 120° anniversario della testata. La mostra sarà visitabile fino a sabato 8 gennaio.

120 anni fa, il 16 novembre 1901, usciva il primo numero del “Giornale d’Italia”, il quotidiano romano più diffuso per decenni nel centro Italia e nel Mezzogiorno che annoverò tra i suoi fondatori il giornalista persicetano Alberto Bergamini.

All’interno della Biblioteca “Giulio Cesare Croce” di Persiceto è conservata la raccolta completa del “Giornale d’Italia” (dal 1901 al 1976 per un totale di 3.193 volumi), insieme al vastissimo archivio redazionale – composto da centinaia di migliaia di fotografie, negativi, clichés, ritagli di giornale, opuscoli – e al nutrito fondo librario di Alberto Bergamini, primo direttore de Il Giornale d’Italia, che donò alla Biblioteca tutti i suoi libri, i manoscritti e gli epistolari con amici, scrittori e uomini politici.

Nato da un progetto di Sidney Sonnino e Antonio Salandra, “Il Giornale d’Italia” ha raccontato, insieme al “Corriere della sera” e a “La Stampa”, i fatti più importanti del Novecento fino al 1976 – anno di chiusura della testata – dando ampio spazio alle cronache dal Meridione. Pochi giorni dopo la sua comparsa nelle edicole, “Il Giornale d’Italia” fu protagonista di una vera e propria rivoluzione giornalistica, grazie all’invenzione – dovuta all’intuito di Alberto Bergamini – della cosiddetta terza pagina, ovvero la pagina culturale, destinata a divenire prassi giornalistica per tutte le testate fino ai giorni nostri.

Per celebrare questo importante anniversario la Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti mette in mostra alcuni dei preziosi documenti che conserva nel suo archivio. L’esposizione verrà inaugurata martedì 7 dicembre alle ore 17.30, al primo piano del Municipio (corso Italia 70), alla presenza dell’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, e sarà visitabile fino all’8 gennaio, dal lunedì al sabato 8.30 -13.30 (chiusa la domenica e i festivi).

La mostra passa in rassegna la storia e le caratteristiche peculiari de “Il Giornale d’Italia”, esibendo alcune pagine celebri ed estratti particolarmente significativi del quotidiano, nonché fotografie e oggetti originali dell’archivio redazionale.

L’esposizione è anche occasione preziosa per ricostruire l’iter di donazione del Fondo Bergamini e de “Il Giornale d’Italia” alla Biblioteca “G.C. Croce”, e per ricordare il rapporto di affetto e stima che legavano Alberto Bergamini al suo paese natìo e al bibliotecario di allora Mario Gandini.

I pezzi in mostra sono perlopiù originali, ma per alcuni esemplari delicati o in precario stato di conservazione, si è scelto di esporre delle riproduzioni.

Ufficio stampa Comune Persiceto