Scritte No Vax sui muri della stazione di Anzola dell’Emilia

Questa notte qualcuno ha tracciato scritte No Vax su alcuni muri della stazione di Anzola. Le immagini sono già state trasmesse ai Carabinieri che useranno le riprese delle telecamere per raccogliere elementi utili alla identificazione dei responsabili.

Immaginiamo si sentano orgogliosi del loro raid notturno questi vandali che rivendicano il proprio diritto ad esprimersi ma non si assumono la responsabilità delle loro opinioni e dei loro gesti. Possono rivestirla di orgoglio ma la loro è un’azione vile e violenta. Nei prossimi giorni interverremo per coprire le scritte – spendendo soldi della comunità – perché l’egoismo di questi NOVAX lo paghiamo tutti. E non solo in termini economici. Ringraziamo il cittadino che per primo ha segnalato queste scritte e ha dato la sua disponibilità, come volontario, a partecipare alla copertura delle scritte imbiancando le pareti. Se c’è qualcun altro che vuole potremmo organizzare una brigata di volenterosi per ripulire i muri della stazione.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola