Calderara, terzo appuntamento per la rassegna invernale dello Spazio Reno

Prosegue sabato 12 febbraio la stagione teatrale invernale del Teatro Spazio Reno di Calderara. Sul palco di via Roma 12 alle ore 21 andrà in scena Jack e il fagiolo magico (Una storia tra terra e cielo) della compagnia La luna nel letto. Adatto a bambini a partire da 3 anni, ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che, pur essendo piccolo, riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

Si tratta di una storia emblematica, di cui ideatrice e protagonista è Maria Pascale: attrice, burattinaia e macchinista, restituisce la storia al pubblico dei piccolissimi e dei loro accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche.

“Andiamo a teatro?”, partito lo scorso 23 gennaio con “Naso d’argento” e giunto al terzo appuntamento, prevede nove date fra gennaio e aprile: un cartellone ricco di proposte e contenuti stimolanti, con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una rassegna che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale. Spazio Reno propone dunque 8 date dal 23 gennaio al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’ Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’ emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgono in sicurezza e vengono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Tutti gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.

Sabato 12 febbraio – ore 21:00 – Jack e il fagiolo magico (Una storia tra terra e cielo) – Compagnia La luna nel letto

spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 3 anni

di e con Maria Pascale

regia e scene Michelangelo Campanale

teatro di narrazione e di figura

Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici… da farci arrivare in cielo? E che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande castello, e che nel castello…. Cosa può accadere tra terra e cielo, si potrebbe raccontare per ore, ma una cosa è certa: quando sulla terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si trasforma in una grande avventura! Parola del piccolo Jack!

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso:

Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247

biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it

Casa della Cultura Italo Calvino

tel. 342.8857347

casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it

