Calderara, il sindaco Falzone sul viaggio del collega Martelli in Romania

Un grande, grande collega, Marco Martelli e un grande Federico Ghelfi.

Amministrare con il cuore e per il bene è anche questo.

È da stamattina che con Marco mi sto sentendo e scrivendo, e ad ogni foto o video che mi ha mandato solo emozioni e tanta commozione.

Alle 12.41, chiedendo come andava, il messaggio che ho ricevuto mi ha preoccupato: “Sono fermi alla frontiera Rumena la Moldavia l’hanno passata da un po’, spero non ci siano guai”.

Alle 13.31 invece la bella notizia ricevendo la foto del recupero dei bimbi e della mamma, e tanta tanta commozione e lacrime.

Che dirvi Marco e Federico, se non grazie, grazie, grazie,per quanto fatto con questa missione, per le forti emozioni che mi avete fatto vivere oggi.

E adesso vi aspettiAMO presto in #emiliaromagna, a #Crevalcore.

Dal profilo fb di Giampiero Falzone