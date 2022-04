25 Aprile, lungo le rotte della storia e della memoria: la Regione avvia l’iter per aderire all’Associazione Liberation Route Italia

Un fronte di oltre 300 chilometri, dai crinali dell’Appennino tosco-emiliano fino alle terre pianeggianti del litorale adriatico, teatro di tragiche battaglie tra le truppe tedesche e i partigiani prima, gli Alleati poi. Fino al 25 Aprile del 1945. È per valorizzare ulteriormente la Linea Gotica e i suoi arretramenti, con i suoi luoghi e la memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, che la Regione Emilia-Romagna ha avviato l’iter per l’approvazione di una legge per aderire all’Associazione Liberation Route Italia (LRI).

L’obiettivo principale di LRI è creare ed “espandere” una rotta di commemorazione che colleghi le Regioni in cui si è svolta la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, nel periodo 1943-1945.

Proprio per dare ulteriore impulso e un contesto europeo a quest’impegno, la Regione Emilia-Romagna ha avviato l’iter per aderire alla sezione italiana della Fondazione europea Liberation Route Europe, con l’intenzione, in particolare, di collaborare insieme alla Regione Toscana e al Ministero della Cultura alla realizzazione del progetto “Linea Gotica”, che prevede la valorizzazione del patrimonio culturale d’interesse storico dei luoghi e della memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza presenti tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, con una particolare attenzione ai sentieri, ai cammini e ai luoghi di memoria.

regione.emilia-romagna.it