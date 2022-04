Persiceto, una nuova palazzina all’interno del Parco di via della Pace

Parco di via della Pace addio: una nuova palazzina in arrivo?

Su Altrepagine vi abbiamo raccontato del nuovo supermercato che l’amministrazione ha deciso di fare sorgere lungo via Bologna – e sarà anche questo un supermercato alimentare – oggi vi raccontiamo di quello che sta per succedere al Parco di via della Pace. Quell’area nel Piano regolatore del 2008 era identificata come parco pubblico.