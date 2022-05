La Regione prenda le distanze da chi inneggia alle BR

E’ inaccettabile quanto accaduto il 1 maggio al Circolo Arci Tunnel che ha ospitato la band P38, che già il nome rievoca anni segnati dalla lotta e dalla violenza, inneggiando alle Brigate Rosse e all’assassinio di Aldo Moro. Una vergogna ed un insulto alle tante famiglie che hanno subito perdite per fatti di terrorismo. Si tratta di una vicenda che non può essere passare in sordina.

Sarebbe altrettanto inaccettabile il silenzio e l’inerzia da parte dei rappresentanti delle istituzionali, come la Regione Emilia-Romagna e del Presidente della Giunta.

I circoli Arci, in Emilia Romagna, hanno numerose collaborazioni istituzionali con la Regione e gli enti locali e in molti casi beneficiano anche di contributi e patrocini.

Presenterò una interrogazione regionale affinché si faccia chiarezza, inoltre presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica affinché valuti, anche sotto il profilo penale, i fatti accaduti.

Lo dichiara

Marco Lisei – capogruppo Fdi Regione Emilia- Romagna